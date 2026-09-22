VeriSign Aktie 847364 / US92343E1029
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22.09.2026 16:29:00
VeriSign Aktie News: VeriSign am Dienstagnachmittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von VeriSign. Das Papier von VeriSign gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 306,27 USD abwärts.
Um 16:28 Uhr fiel die VeriSign-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 306,27 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 27'248 Punkten steht. Die VeriSign-Aktie gab in der Spitze bis auf 305,42 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 308,88 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten VeriSign-Aktien beläuft sich auf 14'217 Stück.
Am 23.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 312,05 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,89 Prozent könnte die VeriSign-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 209,16 USD am 07.02.2026. Mit einem Kursverlust von 31,71 Prozent würde die VeriSign-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten gehen davon aus, dass VeriSign-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,83 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete VeriSign 2,31 USD aus. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. VeriSign hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,38 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,21 USD je Aktie gewesen. VeriSign hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 434.60 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 409.90 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.
Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Experten gehen davon aus, dass VeriSign im Jahr 2026 9,79 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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