VeriSign Aktie News: VeriSign präsentiert sich am Abend stärker

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 283,20 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 22'776 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die VeriSign-Aktie bis auf 283,61 USD. Bei 280,69 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 63'069 VeriSign-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 310,41 USD erreichte der Titel am 29.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der VeriSign-Aktie. Am 02.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 175,63 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die VeriSign-Aktie mit einem Verlust von 37,98 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,30 USD. Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte VeriSign am 24.07.2025. Das EPS lag bei 2,21 USD. Im letzten Jahr hatte VeriSign einen Gewinn von 2,01 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 409.90 Mio. USD – ein Plus von 5,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem VeriSign 387.10 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Am 23.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,82 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

