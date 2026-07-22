VeriSign Aktie News: VeriSign tendiert am Abend schwächer

Um 20:26 Uhr fiel die VeriSign-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 261,72 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 25'743 Punkten notiert. Der Kurs der VeriSign-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 260,19 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 269,05 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 73'148 VeriSign-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 312,05 USD markierte der Titel am 23.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der VeriSign-Aktie liegt somit 16,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 07.02.2026 auf bis zu 209,16 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 20,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

VeriSign-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,31 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,83 USD belaufen. Am 23.04.2026 lud VeriSign zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,34 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat VeriSign in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 428.90 Mio. USD im Vergleich zu 402.30 Mio. USD im Vorjahresquartal.

VeriSign wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 23.07.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 29.07.2027 dürfte VeriSign die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 9,73 USD je VeriSign-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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