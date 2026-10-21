VeriSign Aktie News: VeriSign am Abend freundlich

Um 20:26 Uhr ging es für das VeriSign-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 307,33 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'758 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die VeriSign-Aktie zog in der Spitze bis auf 308,31 USD an. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 304,12 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 60'781 VeriSign-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.05.2026 bei 312,05 USD. 1,54 Prozent Plus fehlen der VeriSign-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 209,16 USD fiel das Papier am 07.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die VeriSign-Aktie 46,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

VeriSign-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,31 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,83 USD belaufen. VeriSign liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. VeriSign hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,38 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,21 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 434.60 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 409.90 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von VeriSign rechnen Experten am 28.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem VeriSign-Gewinn in Höhe von 9,80 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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