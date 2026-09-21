VeriSign Aktie News: VeriSign am Abend auf grünem Terrain

Im NASDAQ-Handel gewannen die VeriSign-Papiere um 20:26 Uhr 1,0 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 27'110 Punkten tendiert. Bei 308,00 USD markierte die VeriSign-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 303,59 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 118'084 VeriSign-Aktien.

Am 23.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 312,05 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,90 Prozent könnte die VeriSign-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 209,16 USD fiel das Papier am 07.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die VeriSign-Aktie damit 46,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem VeriSign seine Aktionäre 2025 mit 2,31 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,83 USD je Aktie ausschütten. Am 23.07.2026 legte VeriSign die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,38 USD gegenüber 2,21 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,03 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 434.60 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 409.90 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von VeriSign wird am 22.10.2026 gerechnet.

In der VeriSign-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,79 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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