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21.09.2026 16:29:00

VeriSign Aktie News: VeriSign am Montagnachmittag gesucht

VeriSign Aktie News: VeriSign am Montagnachmittag gesucht

Die Aktie von VeriSign gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von VeriSign konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 306,09 USD.

VeriSign
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 306,09 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'918 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die VeriSign-Aktie bis auf 306,12 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 303,59 USD. Der Tagesumsatz der VeriSign-Aktie belief sich zuletzt auf 18'473 Aktien.

Am 23.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 312,05 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die VeriSign-Aktie mit einem Kursplus von 1,95 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 209,16 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.02.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die VeriSign-Aktie 46,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,83 USD. Im Vorjahr erhielten VeriSign-Aktionäre 2,31 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte VeriSign am 23.07.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,38 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat VeriSign im vergangenen Quartal 434.60 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte VeriSign 409.90 Mio. USD umsetzen können.

VeriSign wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass VeriSign ein EPS in Höhe von 9,79 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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