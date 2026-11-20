Die VeriSign-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 311,16 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 22'881 Punkten liegt. Die VeriSign-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 316,99 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 310,06 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 169'210 VeriSign-Aktien.

Am 05.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 324,01 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der VeriSign-Aktie ist somit 4,13 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 209,16 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die VeriSign-Aktie mit einem Verlust von 32,78 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 2,31 USD an VeriSign-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,23 USD aus. VeriSign gewährte am 22.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,35 USD gegenüber 2,27 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 443.00 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 419.10 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.02.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass VeriSign im Jahr 2026 9,73 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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