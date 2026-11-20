Um 16:28 Uhr sprang die VeriSign-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,8 Prozent auf 314,94 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 23'397 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die VeriSign-Aktie bei 316,02 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 310,06 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 54'775 VeriSign-Aktien den Besitzer.

Am 05.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 324,01 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,88 Prozent über dem aktuellen Kurs der VeriSign-Aktie. Am 07.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 209,16 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die VeriSign-Aktie damit 50,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,23 USD. Im Vorjahr hatte VeriSign 2,31 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. VeriSign liess sich am 22.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,35 USD, nach 2,27 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 443.00 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte VeriSign einen Umsatz von 419.10 Mio. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte VeriSign am 11.02.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem VeriSign-Gewinn in Höhe von 9,73 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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