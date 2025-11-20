Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
20.11.2025 20:27:13

VeriSign Aktie News: VeriSign am Abend mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von VeriSign gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 247,23 USD zu.

VeriSign
199.39 CHF 1.29%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von VeriSign legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 247,23 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 22'202 Punkten notiert. In der Spitze gewann die VeriSign-Aktie bis auf 249,53 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 248,45 USD. Der Tagesumsatz der VeriSign-Aktie belief sich zuletzt auf 68'711 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.07.2025 bei 310,41 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,56 Prozent könnte die VeriSign-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2024 bei 177,95 USD. Der aktuelle Kurs der VeriSign-Aktie ist somit 28,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,30 USD. Am 23.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 419.10 Mio. USD gegenüber 390.60 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 05.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von VeriSign veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem VeriSign-Gewinn in Höhe von 9,12 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: nanantachoke / Shutterstock.com

