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20.10.2026 20:27:13

VeriSign Aktie News: VeriSign am Abend gesucht

VeriSign Aktie News: VeriSign am Abend gesucht

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von VeriSign. Zuletzt konnte die Aktie von VeriSign zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 307,69 USD.

VeriSign
252.54 CHF 0.29%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 307,69 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'461 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die VeriSign-Aktie sogar auf 308,60 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 306,45 USD. Bisher wurden via NASDAQ 67'370 VeriSign-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 312,05 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der VeriSign-Aktie liegt somit 1,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 209,16 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 32,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem VeriSign seine Aktionäre 2025 mit 2,31 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,83 USD je Aktie ausschütten. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,38 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat VeriSign im vergangenen Quartal 434.60 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte VeriSign 409.90 Mio. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von VeriSign rechnen Experten am 28.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass VeriSign im Jahr 2026 9,80 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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