VeriSign Aktie 847364 / US92343E1029
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20.08.2026 20:27:13
VeriSign Aktie News: VeriSign präsentiert sich am Donnerstagabend stärker
Die Aktie von VeriSign gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die VeriSign-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 277,82 USD nach oben.
Das Papier von VeriSign legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,8 Prozent auf 277,82 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'045 Punkten notiert. Bei 278,23 USD markierte die VeriSign-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 272,13 USD. Von der VeriSign-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 51'839 Stück gehandelt.
Am 23.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 312,05 USD an. Der aktuelle Kurs der VeriSign-Aktie ist somit 12,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 209,16 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die VeriSign-Aktie derzeit noch 24,71 Prozent Luft nach unten.
Nach 2,31 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,83 USD je VeriSign-Aktie. Am 23.07.2026 äusserte sich VeriSign zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,38 USD gegenüber 2,21 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,03 Prozent auf 434.60 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 409.90 Mio. USD erwirtschaftet worden.
VeriSign wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 9,79 USD je Aktie in den VeriSign-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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