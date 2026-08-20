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20.08.2026 16:29:00

VeriSign Aktie News: VeriSign am Donnerstagnachmittag gesucht

VeriSign Aktie News: VeriSign am Donnerstagnachmittag gesucht

Die Aktie von VeriSign zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von VeriSign konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 274,58 USD.

VeriSign
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Die VeriSign-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 274,58 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'162 Punkten notiert. In der Spitze legte die VeriSign-Aktie bis auf 274,96 USD zu. Bei 272,13 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10'672 VeriSign-Aktien.

Am 23.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 312,05 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der VeriSign-Aktie ist somit 13,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 209,16 USD erreichte der Anteilsschein am 07.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der VeriSign-Aktie 23,83 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,31 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,83 USD. VeriSign veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,38 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte VeriSign ein EPS von 2,21 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 434.60 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte VeriSign 409.90 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert.

In der VeriSign-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,79 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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