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19.11.2026 20:27:13
VeriSign Aktie News: VeriSign gibt am Donnerstagabend nach
Die Aktie von VeriSign gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die VeriSign-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 306,08 USD ab.
Die VeriSign-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 306,08 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 24'067 Punkten realisiert. Bei 304,32 USD markierte die VeriSign-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 307,12 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 67'613 VeriSign-Aktien gehandelt.
Bei 324,01 USD markierte der Titel am 05.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der VeriSign-Aktie ist somit 5,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 209,16 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der VeriSign-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass VeriSign-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,23 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete VeriSign 2,31 USD aus. Am 22.10.2026 hat VeriSign in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,35 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,27 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 443.00 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 419.10 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte VeriSign am 11.02.2027 präsentieren.
Experten taxieren den VeriSign-Gewinn für das Jahr 2026 auf 9,73 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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