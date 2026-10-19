VeriSign Aktie 847364 / US92343E1029
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19.10.2026 20:27:13
VeriSign Aktie News: VeriSign am Montagabend mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von VeriSign gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die VeriSign-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 307,10 USD.
Die VeriSign-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 307,10 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'434 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die VeriSign-Aktie zog in der Spitze bis auf 307,40 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 304,03 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 105'510 VeriSign-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 23.05.2026 auf bis zu 312,05 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der VeriSign-Aktie. Am 07.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 209,16 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 31,89 Prozent würde die VeriSign-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem im Jahr 2025 2,31 USD an VeriSign-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,83 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte VeriSign am 23.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 2,38 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. VeriSign hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 434.60 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 409.90 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von VeriSign rechnen Experten am 28.10.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass VeriSign einen Gewinn von 9,79 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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