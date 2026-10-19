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19.10.2026 16:29:00

VeriSign Aktie News: VeriSign zieht am Nachmittag an

VeriSign Aktie News: VeriSign zieht am Nachmittag an

Die Aktie von VeriSign zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die VeriSign-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 305,70 USD.

VeriSign
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 305,70 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'507 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die VeriSign-Aktie bei 305,70 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 304,03 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 21'403 VeriSign-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.05.2026 bei 312,05 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die VeriSign-Aktie somit 2,03 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 07.02.2026 Kursverluste bis auf 209,16 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der VeriSign-Aktie ist somit 31,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

VeriSign-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,31 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,83 USD aus. Am 23.07.2026 äusserte sich VeriSign zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. VeriSign hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,38 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,21 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,03 Prozent auf 434.60 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 409.90 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2026 veröffentlicht. VeriSign dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass VeriSign ein EPS in Höhe von 9,79 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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