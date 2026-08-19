VeriSign Aktie News: VeriSign zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Um 16:28 Uhr ging es für das VeriSign-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 278,25 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'226 Punkten steht. In der Spitze legte die VeriSign-Aktie bis auf 278,60 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 277,23 USD. Bisher wurden heute 11'494 VeriSign-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.05.2026 bei 312,05 USD. Derzeit notiert die VeriSign-Aktie damit 10,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 209,16 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,83 Prozent.

Nachdem VeriSign seine Aktionäre 2025 mit 2,31 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,83 USD je Aktie ausschütten. VeriSign veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,38 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat VeriSign im vergangenen Quartal 434.60 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte VeriSign 409.90 Mio. USD umsetzen können.

Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von VeriSign veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass VeriSign ein EPS in Höhe von 9,79 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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