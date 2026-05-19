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19.05.2026 20:27:13

VeriSign Aktie News: VeriSign am Abend mit negativen Vorzeichen

VeriSign Aktie News: VeriSign am Abend mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von VeriSign gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 303,97 USD.

VeriSign
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Die VeriSign-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 303,97 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 25'975 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die VeriSign-Aktie bis auf 302,01 USD. Bei 303,83 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 86'320 VeriSign-Aktien.

Am 29.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 310,41 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die VeriSign-Aktie 2,12 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 209,16 USD. Dieser Wert wurde am 07.02.2026 erreicht. Abschläge von 31,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass VeriSign-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,24 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete VeriSign 2,31 USD aus. Die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal legte VeriSign am 23.04.2026 vor. Das EPS wurde auf 2,34 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte VeriSign 2,10 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 428.90 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 402.30 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte VeriSign am 23.07.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass VeriSign einen Gewinn von 9,69 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: bluebay / Shutterstock.com
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