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19.03.2026 20:27:13

VeriSign Aktie News: VeriSign am Abend freundlich

VeriSign Aktie News: VeriSign am Abend freundlich

Die Aktie von VeriSign gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von VeriSign nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 241,42 USD.

VeriSign
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Um 20:26 Uhr sprang die VeriSign-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 241,42 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 22'089 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die VeriSign-Aktie bei 244,38 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 239,97 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 89'265 VeriSign-Aktien.

Am 29.07.2025 markierte das Papier bei 310,41 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die VeriSign-Aktie damit 22,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 209,16 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.02.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die VeriSign-Aktie derzeit noch 13,36 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für VeriSign-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,31 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,24 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte VeriSign am 05.02.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,23 USD. Im Vorjahresviertel hatte VeriSign 2,00 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,56 Prozent auf 425.30 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 395.40 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 23.04.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass VeriSign einen Gewinn von 9,47 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com

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