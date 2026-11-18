Um 20:26 Uhr wies die VeriSign-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 307,53 USD nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 24'447 Punkten tendiert. Bei 307,86 USD erreichte die VeriSign-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 303,82 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 58'158 VeriSign-Aktien gehandelt.

Am 05.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 324,01 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die VeriSign-Aktie somit 5,09 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.02.2026 bei 209,16 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der VeriSign-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 2,31 USD an VeriSign-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,23 USD aus. Am 22.10.2026 legte VeriSign die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,35 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,27 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat VeriSign im vergangenen Quartal 443.00 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte VeriSign 419.10 Mio. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,73 USD je VeriSign-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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