Der VeriSign-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 303,72 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 24'427 Punkten steht. Die VeriSign-Aktie gab in der Spitze bis auf 302,82 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 303,82 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten VeriSign-Aktien beläuft sich auf 16'742 Stück.

Am 05.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 324,01 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der VeriSign-Aktie ist somit 6,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 209,16 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 31,13 Prozent könnte die VeriSign-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 2,31 USD an VeriSign-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,23 USD aus. Am 22.10.2026 legte VeriSign die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,35 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,27 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 443.00 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 419.10 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2027 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je VeriSign-Aktie in Höhe von 9,73 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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