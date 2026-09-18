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18.09.2026 20:27:13

VeriSign Aktie News: VeriSign verteuert sich am Freitagabend

VeriSign Aktie News: VeriSign verteuert sich am Freitagabend

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von VeriSign. Die VeriSign-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 304,14 USD.

VeriSign
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Das Papier von VeriSign legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 304,14 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'420 Punkten tendiert. In der Spitze legte die VeriSign-Aktie bis auf 304,55 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 302,05 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten VeriSign-Aktien beläuft sich auf 89'369 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.05.2026 bei 312,05 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,60 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 07.02.2026 auf bis zu 209,16 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die VeriSign-Aktie mit einem Verlust von 31,23 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 2,31 USD an VeriSign-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,83 USD aus. VeriSign liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,38 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat VeriSign mit einem Umsatz von insgesamt 434.60 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 409.90 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,03 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte VeriSign Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass VeriSign einen Gewinn von 9,79 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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