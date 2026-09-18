VeriSign Aktie 847364 / US92343E1029
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
18.09.2026 16:29:00
VeriSign Aktie News: VeriSign tendiert am Freitagnachmittag schwächer
Die Aktie von VeriSign gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 300,81 USD.
Die VeriSign-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 300,81 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'392 Punkten liegt. Die VeriSign-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 300,51 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 302,05 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 50'681 VeriSign-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 312,05 USD erreichte der Titel am 23.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die VeriSign-Aktie damit 3,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.02.2026 bei 209,16 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der VeriSign-Aktie.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,31 USD an VeriSign-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,83 USD. Am 23.07.2026 hat VeriSign die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,38 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte VeriSign 2,21 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 434.60 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 409.90 Mio. USD umgesetzt worden waren.
Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von VeriSign veröffentlicht werden.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 9,79 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur VeriSign-Aktie
Nach Warren Buffett: Auf diese Aktien setzt Berkshire Hathaway
Berkshire-Depot nach Ende der Buffett-Ära im Wandel: Alphabet-Aktie im Fokus der Aufmerksamkeit
Buffett stockt Alphabet-Aktien auf: Massive Umschichtungen im Berkshire-Portfolio in Q3 2025
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu VeriSign Inc.
Analysen zu VeriSign Inc.
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen: Stabile Tendenz zum Wochenschluss -- SMI geht deutlich tiefer ins Wochenende -- DAX schliesst mit kräftigen Verlusten -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt verlor am Freitag deutlich, während auch der deutsche Leitindex nachgab.Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.