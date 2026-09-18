VeriSign Aktie News: VeriSign tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Die VeriSign-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 300,81 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'392 Punkten liegt. Die VeriSign-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 300,51 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 302,05 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 50'681 VeriSign-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 312,05 USD erreichte der Titel am 23.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die VeriSign-Aktie damit 3,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.02.2026 bei 209,16 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der VeriSign-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,31 USD an VeriSign-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,83 USD. Am 23.07.2026 hat VeriSign die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,38 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte VeriSign 2,21 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 434.60 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 409.90 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von VeriSign veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 9,79 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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