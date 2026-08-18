VeriSign Aktie 847364 / US92343E1029
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18.08.2026 20:27:13
VeriSign Aktie News: VeriSign am Dienstagabend mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von VeriSign zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die VeriSign-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 279,89 USD.
Das Papier von VeriSign konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,6 Prozent auf 279,89 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'316 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die VeriSign-Aktie bei 280,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 276,42 USD. Der Tagesumsatz der VeriSign-Aktie belief sich zuletzt auf 77'491 Aktien.
Bei einem Wert von 312,05 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.05.2026). Der derzeitige Kurs der VeriSign-Aktie liegt somit 10,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 209,16 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,31 USD an VeriSign-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,83 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte VeriSign am 23.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,21 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat VeriSign im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 434.60 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 409.90 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte VeriSign am 22.10.2026 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 9,79 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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