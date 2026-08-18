VeriSign Aktie News: VeriSign am Nachmittag stärker

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 278,58 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'365 Punkten liegt. Die VeriSign-Aktie zog in der Spitze bis auf 278,84 USD an. Bei 276,42 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 24'265 VeriSign-Aktien umgesetzt.

Bei 312,05 USD markierte der Titel am 23.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der VeriSign-Aktie. Am 07.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 209,16 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die VeriSign-Aktie derzeit noch 24,92 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass VeriSign-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,83 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete VeriSign 2,31 USD aus. VeriSign veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,38 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,21 USD je Aktie vermeldet. VeriSign hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 434.60 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 409.90 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2026 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass VeriSign ein EPS in Höhe von 9,79 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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