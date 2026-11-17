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17.11.2026 20:27:13
VeriSign Aktie News: VeriSign am Dienstagabend mit Verlusten
Die Aktie von VeriSign gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die VeriSign-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 305,69 USD ab.
Die VeriSign-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,9 Prozent auf 305,69 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 24'252 Punkten steht. In der Spitze büsste die VeriSign-Aktie bis auf 299,13 USD ein. Bei 306,43 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 75'489 VeriSign-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 324,01 USD. Dieser Kurs wurde am 05.11.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der VeriSign-Aktie ist somit 5,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 209,16 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die VeriSign-Aktie mit einem Verlust von 31,58 Prozent wieder erreichen.
Nach 2,31 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,23 USD je VeriSign-Aktie. Am 22.10.2026 äusserte sich VeriSign zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,35 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei VeriSign noch ein Gewinn pro Aktie von 2,27 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 443.00 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte VeriSign 419.10 Mio. USD umgesetzt.
Am 11.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 9,73 USD je VeriSign-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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