Die VeriSign-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 2,0 Prozent im Minus bei 302,42 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 24'408 Punkten steht. Die VeriSign-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 299,13 USD ab. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 306,43 USD. Bisher wurden via NASDAQ 21'797 VeriSign-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.11.2026 markierte das Papier bei 324,01 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die VeriSign-Aktie 7,14 Prozent zulegen. Am 07.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 209,16 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die VeriSign-Aktie mit einem Verlust von 30,84 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass VeriSign-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,23 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete VeriSign 2,31 USD aus. Am 22.10.2026 lud VeriSign zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,35 USD, nach 2,27 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat VeriSign in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,70 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 443.00 Mio. USD im Vergleich zu 419.10 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte VeriSign am 11.02.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 9,73 USD je VeriSign-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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