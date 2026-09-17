VeriSign Aktie 847364 / US92343E1029
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
17.09.2026 20:27:13
VeriSign Aktie News: VeriSign am Abend höher
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von VeriSign. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 302,33 USD zu.
Das Papier von VeriSign konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,3 Prozent auf 302,33 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'396 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die VeriSign-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 303,27 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 297,48 USD. Bisher wurden via NASDAQ 57'143 VeriSign-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 23.05.2026 markierte das Papier bei 312,05 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,22 Prozent. Bei einem Wert von 209,16 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.02.2026). Mit einem Kursverlust von 30,82 Prozent würde die VeriSign-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 erhielten VeriSign-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,31 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,83 USD. Am 23.07.2026 lud VeriSign zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,38 USD gegenüber 2,21 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 434.60 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte VeriSign 409.90 Mio. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 9,79 USD je VeriSign-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur VeriSign-Aktie
Nach Warren Buffett: Auf diese Aktien setzt Berkshire Hathaway
Berkshire-Depot nach Ende der Buffett-Ära im Wandel: Alphabet-Aktie im Fokus der Aufmerksamkeit
Buffett stockt Alphabet-Aktien auf: Massive Umschichtungen im Berkshire-Portfolio in Q3 2025
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu VeriSign Inc.
|
17.09.26
|VeriSign Aktie News: VeriSign am Abend höher (finanzen.ch)
|
17.09.26
|VeriSign Aktie News: VeriSign am Nachmittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
11.09.26
|NASDAQ Composite Index-Papier VeriSign-Aktie: So viel hätte eine Investition in VeriSign von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
04.09.26
|NASDAQ Composite Index-Papier VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VeriSign von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
28.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VeriSign von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 schwächelt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Verluste in New York: S&P 500 präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
21.08.26
|NASDAQ Composite Index-Titel VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in VeriSign von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu VeriSign Inc.
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt stabilisiert sich am Freitag, während der deutsche Leitindex nachgibt. Vor dem Wochenende zeigten sich die Märkte in Fernost noch einmal gut behauptet.