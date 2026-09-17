VeriSign Aktie News: VeriSign am Abend höher

Das Papier von VeriSign konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,3 Prozent auf 302,33 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'396 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die VeriSign-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 303,27 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 297,48 USD. Bisher wurden via NASDAQ 57'143 VeriSign-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.05.2026 markierte das Papier bei 312,05 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,22 Prozent. Bei einem Wert von 209,16 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.02.2026). Mit einem Kursverlust von 30,82 Prozent würde die VeriSign-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten VeriSign-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,31 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,83 USD. Am 23.07.2026 lud VeriSign zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,38 USD gegenüber 2,21 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 434.60 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte VeriSign 409.90 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 9,79 USD je VeriSign-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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