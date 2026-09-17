VeriSign Aktie News: VeriSign am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die VeriSign-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 297,54 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'406 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die VeriSign-Aktie bis auf 295,33 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 297,48 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 13'934 VeriSign-Aktien.

Am 23.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 312,05 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 4,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 209,16 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,83 USD, nach 2,31 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte VeriSign am 23.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,21 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat VeriSign mit einem Umsatz von insgesamt 434.60 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 409.90 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,03 Prozent gesteigert.

Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 9,79 USD je VeriSign-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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