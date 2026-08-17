VeriSign Aktie News: VeriSign am Abend auf rotem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von VeriSign nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 4,2 Prozent auf 272,33 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'655 Punkten realisiert. Die VeriSign-Aktie gab in der Spitze bis auf 271,86 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 280,32 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 75'324 VeriSign-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 312,05 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die VeriSign-Aktie somit 12,73 Prozent niedriger. Bei 209,16 USD fiel das Papier am 07.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der VeriSign-Aktie liegt somit 30,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

VeriSign-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,31 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,83 USD aus. Am 23.07.2026 lud VeriSign zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS lag bei 2,38 USD. Im letzten Jahr hatte VeriSign einen Gewinn von 2,21 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,03 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 434.60 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 409.90 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der VeriSign-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,79 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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