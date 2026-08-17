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17.08.2026 16:29:00

VeriSign Aktie News: VeriSign verzeichnet am Nachmittag Verluste

VeriSign Aktie News: VeriSign verzeichnet am Nachmittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von VeriSign. Die VeriSign-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,5 Prozent auf 279,86 USD ab.

VeriSign
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Die VeriSign-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 279,86 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'719 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die VeriSign-Aktie bis auf 279,27 USD ein. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 280,32 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 11'029 VeriSign-Aktien den Besitzer.

Bei 312,05 USD markierte der Titel am 23.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der VeriSign-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 209,16 USD am 07.02.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,26 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,83 USD, nach 2,31 USD im Jahr 2025. VeriSign liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 2,38 USD. Im letzten Jahr hatte VeriSign einen Gewinn von 2,21 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 434.60 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 409.90 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die VeriSign-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,79 USD je VeriSign-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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