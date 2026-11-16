Die VeriSign-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 311,30 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 24'553 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die VeriSign-Aktie bisher bei 310,09 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 315,58 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 54'890 VeriSign-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (324,01 USD) erklomm das Papier am 05.11.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der VeriSign-Aktie. Am 07.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 209,16 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 32,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 2,31 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,23 USD je VeriSign-Aktie. Am 22.10.2026 hat VeriSign in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,35 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,70 Prozent auf 443.00 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 419.10 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass VeriSign im Jahr 2026 9,73 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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