VeriSign Aktie News: Anleger schicken VeriSign am Nachmittag ins Minus

Die VeriSign-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 310,53 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 24'585 Punkten realisiert. Die VeriSign-Aktie gab in der Spitze bis auf 310,50 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 315,58 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten VeriSign-Aktien beläuft sich auf 12'697 Stück.

Am 05.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 324,01 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die VeriSign-Aktie derzeit noch 4,34 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.02.2026 bei 209,16 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 32,64 Prozent könnte die VeriSign-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,31 USD an VeriSign-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,23 USD. VeriSign liess sich am 22.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,35 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,27 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat VeriSign in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,70 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 443.00 Mio. USD im Vergleich zu 419.10 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die VeriSign-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.02.2027 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 9,73 USD je VeriSign-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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