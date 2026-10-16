VeriSign Aktie News: VeriSign am Nachmittag mit roter Tendenz

Die VeriSign-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 302,28 USD nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'509 Punkten steht. In der Spitze büsste die VeriSign-Aktie bis auf 301,79 USD ein. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 307,60 USD. Bisher wurden via NASDAQ 34'932 VeriSign-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (312,05 USD) erklomm das Papier am 23.05.2026. Mit einem Zuwachs von 3,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 209,16 USD. Dieser Wert wurde am 07.02.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,80 Prozent.

Nachdem VeriSign seine Aktionäre 2025 mit 2,31 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,83 USD je Aktie ausschütten. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 2,38 USD gegenüber 2,21 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 409.90 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 434.60 Mio. USD ausgewiesen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von VeriSign wird am 22.10.2026 gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte VeriSign möglicherweise am 28.10.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 9,79 USD je VeriSign-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur VeriSign-Aktie

Nach Warren Buffett: Auf diese Aktien setzt Berkshire Hathaway

Berkshire-Depot nach Ende der Buffett-Ära im Wandel: Alphabet-Aktie im Fokus der Aufmerksamkeit

Buffett stockt Alphabet-Aktien auf: Massive Umschichtungen im Berkshire-Portfolio in Q3 2025