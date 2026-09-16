VeriSign Aktie 847364 / US92343E1029
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16.09.2026 20:27:13
VeriSign Aktie News: VeriSign tendiert am Mittwochabend fester
Die Aktie von VeriSign zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von VeriSign konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,3 Prozent auf 301,22 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von VeriSign nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 1,3 Prozent auf 301,22 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'151 Punkten notiert. Die VeriSign-Aktie zog in der Spitze bis auf 301,51 USD an. Bei 295,89 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der VeriSign-Aktie belief sich zuletzt auf 63'801 Aktien.
Bei 312,05 USD markierte der Titel am 23.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der VeriSign-Aktie ist somit 3,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 209,16 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für VeriSign-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,31 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,83 USD belaufen. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,38 USD. Im Vorjahresviertel hatte VeriSign 2,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 434.60 Mio. USD gegenüber 409.90 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem VeriSign-Gewinn in Höhe von 9,79 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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