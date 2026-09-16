VeriSign Aktie 847364 / US92343E1029
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16.09.2026 16:29:00
VeriSign Aktie News: VeriSign präsentiert sich am Nachmittag stärker
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von VeriSign. Die VeriSign-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 299,34 USD.
Die VeriSign-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 299,34 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'144 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die VeriSign-Aktie legte bis auf 300,00 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 295,89 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 14'812 VeriSign-Aktien umgesetzt.
Am 23.05.2026 markierte das Papier bei 312,05 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die VeriSign-Aktie damit 4,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 209,16 USD ab. Derzeit notiert die VeriSign-Aktie damit 43,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,31 USD an VeriSign-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,83 USD. Am 23.07.2026 lud VeriSign zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. In Sachen EPS wurden 2,38 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte VeriSign 2,21 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 434.60 Mio. USD gegenüber 409.90 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
VeriSign wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen.
Experten gehen davon aus, dass VeriSign im Jahr 2026 9,79 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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