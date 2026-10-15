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15.10.2026 16:29:00

VeriSign Aktie News: VeriSign gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

VeriSign Aktie News: VeriSign gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Die Aktie von VeriSign gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die VeriSign-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 308,32 USD.

VeriSign
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Um 16:28 Uhr stieg die VeriSign-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 308,32 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'479 Punkten steht. In der Spitze legte die VeriSign-Aktie bis auf 309,77 USD zu. Mit einem Wert von 303,41 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16'255 VeriSign-Aktien.

Bei einem Wert von 312,05 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.05.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der VeriSign-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.02.2026 bei 209,16 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der VeriSign-Aktie.

VeriSign-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,31 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,83 USD belaufen. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,38 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,21 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,03 Prozent auf 434.60 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 409.90 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der VeriSign-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je VeriSign-Aktie in Höhe von 9,79 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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