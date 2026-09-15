VeriSign Aktie News: VeriSign am Dienstagabend mit stabiler Tendenz

Im NASDAQ-Handel kam die VeriSign-Aktie um 20:26 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 298,40 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 25'998 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die VeriSign-Aktie bei 298,81 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die VeriSign-Aktie bis auf 294,56 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 295,31 USD. Bisher wurden heute 47'693 VeriSign-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 312,05 USD erreichte der Titel am 23.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,57 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 209,16 USD am 07.02.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 29,91 Prozent könnte die VeriSign-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für VeriSign-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,31 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,83 USD belaufen. Am 23.07.2026 legte VeriSign die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,38 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,21 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat VeriSign im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 434.60 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 409.90 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte VeriSign am 22.10.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass VeriSign einen Gewinn von 9,79 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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