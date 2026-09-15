Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’804 -0.5%  SPI 19’455 -0.4%  Dow 52’029 -0.8%  DAX 25’402 -0.2%  Euro 0.9449 0.1%  EStoxx50 6’237 -0.4%  Gold 4’309 0.2%  Bitcoin 61’385 -4.0%  Dollar 0.8186 0.2%  Öl 108.7 2.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Partners Group2460882Nestlé3886335Novartis1200526Luzerner Kantonalbank125293061
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So bewegen sich Gold & Co. heute
S&P 500 vor Belastungsprobe: Trumps Politik und hohe Bewertung nähren Korrekturängste
Adecco führt KI-Lösung Agentforce weltweit ein - Aktie im Blick
Intesa Sanpaolo unter Behördenbeobachtung: 31-Milliarden-Euro-Deal wird geprüft
SHLAktie: Unternehmen muss für Übernahme von Mediton und Medishur nachzahlen
Suche...
ETF Sparplan

VeriSign Aktie 847364 / US92343E1029

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.09.2026 20:27:13

VeriSign Aktie News: VeriSign am Dienstagabend mit stabiler Tendenz

VeriSign Aktie News: VeriSign am Dienstagabend mit stabiler Tendenz

Die Aktie von VeriSign zeigt sich am Dienstagabend ohne grosse Bewegung. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die VeriSign-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 298,40 USD.

VeriSign
241.97 CHF -1.58%
Kaufen Verkaufen

Im NASDAQ-Handel kam die VeriSign-Aktie um 20:26 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 298,40 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 25'998 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die VeriSign-Aktie bei 298,81 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die VeriSign-Aktie bis auf 294,56 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 295,31 USD. Bisher wurden heute 47'693 VeriSign-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 312,05 USD erreichte der Titel am 23.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,57 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 209,16 USD am 07.02.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 29,91 Prozent könnte die VeriSign-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für VeriSign-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,31 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,83 USD belaufen. Am 23.07.2026 legte VeriSign die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,38 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,21 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat VeriSign im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 434.60 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 409.90 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte VeriSign am 22.10.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass VeriSign einen Gewinn von 9,79 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur VeriSign-Aktie

Nach Warren Buffett: Auf diese Aktien setzt Berkshire Hathaway

Berkshire-Depot nach Ende der Buffett-Ära im Wandel: Alphabet-Aktie im Fokus der Aufmerksamkeit

Buffett stockt Alphabet-Aktien auf: Massive Umschichtungen im Berkshire-Portfolio in Q3 2025


Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief

Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu VeriSign Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu VeriSign Inc.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch

Inside Trading & Investment

18:15 Logo WHS Apple vor der KI-Wende: Zündet das iPhone Duo die Aktie?
14:50 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Logitech International SA, Cie Financiere Richemont SA, Swatch Group AG
10:43 Zwischen Hype und Halbleitern: Die neue Ordnung im Smartphone Markt
09:42 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
09:40 Erneute Flucht in die Schwergewichte
09:32 Marktüberblick: Softwareaktien gesucht
08:15 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Erholungsversuch zum Wochenbeginn
09.09.26 Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’679.83 13.61 SJBE8U
Short 15’207.78 8.95 SRBCQU
SMI-Kurs: 13’804.28 15.09.2026 17:30:00
Long 13’237.46 19.83 SNBW3U
Long 12’923.31 13.74 SI7B8U
Long 12’377.39 8.93 S7SB9U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Roche-Aktie zieht an: Studienerfolg bei Krebsmittel - Tam-Peli verlängert Überleben bei Lungenkrebs
Novo Nordisk-Aktie: Neuer Name „Novo“ für die nächste Comeback-Phase
Fed vor Zinserhöhung: Warum Gold laut UBS trotzdem weiter steigen kann
UBS-Aktie sackt ab: Branchenschwäche belastet Banken- und Finanzwerte europaweit
UBS-Aktie tiefer: Fusion von drei Immobilienfonds wird umgesetzt
Evercore nennt 6 KI-Hardware-Favoriten – Apple & Co. im Fokus
Fed-Zinsentscheid rückt näher: SMI schliesst in Grün -- DAX schlussendlich im Minus -- US-Börsen zum Handelsende tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
HUGO BOSS-Aktie tiefer: Aufsichtsratschef gibt nach Frasers-Offensive auf
Tech-Aktien kräftig unter Druck: Warum die NVIDIA-Aktie dagegen halten könnte

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.