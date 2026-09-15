VeriSign Aktie News: VeriSign wird am Nachmittag ausgebremst

Die Aktionäre schickten das Papier von VeriSign nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,2 Prozent auf 294,98 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'028 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die VeriSign-Aktie bei 294,56 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 295,31 USD. Zuletzt wechselten 9'590 VeriSign-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 312,05 USD. Dieser Kurs wurde am 23.05.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der VeriSign-Aktie. Am 07.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 209,16 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der VeriSign-Aktie 29,09 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,83 USD, nach 2,31 USD im Jahr 2025. VeriSign gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,38 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,21 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 434.60 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 409.90 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 22.10.2026 erwartet.

Experten taxieren den VeriSign-Gewinn für das Jahr 2026 auf 9,79 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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