VeriSign Aktie News: VeriSign tendiert am Abend fester

Die VeriSign-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 249,68 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 23'618 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die VeriSign-Aktie bei 251,99 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 248,93 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 50'369 VeriSign-Aktien umgesetzt.

Am 29.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 310,41 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 205,51 USD ab. Der derzeitige Kurs der VeriSign-Aktie liegt somit 21,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,30 USD. Am 23.10.2025 äusserte sich VeriSign zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,30 Prozent auf 419.10 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 390.60 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte VeriSign am 05.02.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von VeriSign rechnen Experten am 11.02.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,11 USD je VeriSign-Aktie belaufen.

