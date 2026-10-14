VeriSign Aktie News: VeriSign verbilligt sich am Mittwochabend

Um 20:26 Uhr rutschte die VeriSign-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 301,19 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'672 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte VeriSign-Aktie bei 300,77 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 302,44 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 67'910 VeriSign-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 312,05 USD. Dieser Kurs wurde am 23.05.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,61 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 209,16 USD. Dieser Wert wurde am 07.02.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,56 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für VeriSign-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,31 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,83 USD belaufen. VeriSign liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,38 USD. Im Vorjahresviertel hatte VeriSign 2,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat VeriSign in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 434.60 Mio. USD im Vergleich zu 409.90 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 22.10.2026 erwartet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 28.10.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass VeriSign ein EPS in Höhe von 9,79 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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