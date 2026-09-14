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VeriSign Aktie 847364 / US92343E1029

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14.09.2026 20:27:13

VeriSign Aktie News: VeriSign verteuert sich am Abend

VeriSign Aktie News: VeriSign verteuert sich am Abend

Die Aktie von VeriSign zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die VeriSign-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 298,27 USD zu.

VeriSign
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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 298,27 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'282 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die VeriSign-Aktie bei 302,70 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 299,37 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten VeriSign-Aktien beläuft sich auf 67'851 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (312,05 USD) erklomm das Papier am 23.05.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die VeriSign-Aktie 4,62 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.02.2026 bei 209,16 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der VeriSign-Aktie 29,87 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,31 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,83 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte VeriSign am 23.07.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,21 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 434.60 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 409.90 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert.

Experten taxieren den VeriSign-Gewinn für das Jahr 2026 auf 9,79 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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