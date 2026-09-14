VeriSign Aktie News: Anleger schicken VeriSign am Montagnachmittag ins Plus

Um 16:28 Uhr wies die VeriSign-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 298,09 USD nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'046 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der VeriSign-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 299,84 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 299,37 USD. Der Tagesumsatz der VeriSign-Aktie belief sich zuletzt auf 18'161 Aktien.

Bei 312,05 USD markierte der Titel am 23.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die VeriSign-Aktie damit 4,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 209,16 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.02.2026). Derzeit notiert die VeriSign-Aktie damit 42,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,83 USD. Im Vorjahr hatte VeriSign 2,31 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 23.07.2026 hat VeriSign die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 2,38 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte VeriSign 2,21 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 434.60 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte VeriSign einen Umsatz von 409.90 Mio. USD eingefahren.

VeriSign wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass VeriSign im Jahr 2026 9,79 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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