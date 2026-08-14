VeriSign Aktie News: Anleger schicken VeriSign am Nachmittag ins Minus

Um 16:28 Uhr rutschte die VeriSign-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,5 Prozent auf 282,72 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'756 Punkten steht. Die VeriSign-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 282,62 USD ab. Bei 289,09 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 12'574 VeriSign-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 312,05 USD. Dieser Kurs wurde am 23.05.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,37 Prozent hinzugewinnen. Bei 209,16 USD fiel das Papier am 07.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

VeriSign-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,31 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,83 USD aus. Am 23.07.2026 lud VeriSign zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,38 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,21 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,03 Prozent auf 434.60 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 409.90 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je VeriSign-Aktie in Höhe von 9,79 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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