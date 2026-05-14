VeriSign Aktie 847364 / US92343E1029
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14.05.2026 20:27:13
VeriSign Aktie News: VeriSign am Donnerstagabend mit roten Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von VeriSign. Der VeriSign-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 294,11 USD.
Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 294,11 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'625 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die VeriSign-Aktie bis auf 292,58 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 294,46 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 63'876 VeriSign-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 29.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 310,41 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,54 Prozent könnte die VeriSign-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 209,16 USD fiel das Papier am 07.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 28,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für VeriSign-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,31 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,24 USD ausgeschüttet werden. VeriSign veröffentlichte am 23.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,34 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 428.90 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 402.30 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.
Am 23.07.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass VeriSign ein EPS in Höhe von 9,69 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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