VeriSign Aktie News: VeriSign am Freitagabend gesucht

Um 20:26 Uhr wies die VeriSign-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 312,90 USD nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 25'134 Punkten notiert. Die VeriSign-Aktie legte bis auf 315,97 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 314,39 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 54'333 VeriSign-Aktien.

Bei 324,01 USD markierte der Titel am 05.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die VeriSign-Aktie mit einem Kursplus von 3,55 Prozent wieder erreichen. Am 07.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 209,16 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der VeriSign-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,23 USD, nach 2,31 USD im Jahr 2025. Am 22.10.2026 hat VeriSign die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 2,35 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte VeriSign 2,27 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,70 Prozent auf 443.00 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 419.10 Mio. USD in den Büchern gestanden.

VeriSign wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 vorlegen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,73 USD je VeriSign-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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