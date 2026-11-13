|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
13.11.2026 16:29:00
VeriSign Aktie News: VeriSign am Nachmittag höher
Die Aktie von VeriSign gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die VeriSign-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 314,04 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für das VeriSign-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 314,04 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 24'911 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die VeriSign-Aktie bei 315,97 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 314,39 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten VeriSign-Aktien beläuft sich auf 8'343 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 05.11.2026 auf bis zu 324,01 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die VeriSign-Aktie mit einem Kursplus von 3,17 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.02.2026 bei 209,16 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die VeriSign-Aktie derzeit noch 33,40 Prozent Luft nach unten.
VeriSign-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,31 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,23 USD aus. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte VeriSign am 22.10.2026. VeriSign hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,35 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,27 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,70 Prozent auf 443.00 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 419.10 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2027 erfolgen.
Experten gehen davon aus, dass VeriSign im Jahr 2026 9,73 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur VeriSign-Aktie
Nach Warren Buffett: Auf diese Aktien setzt Berkshire Hathaway
Berkshire-Depot nach Ende der Buffett-Ära im Wandel: Alphabet-Aktie im Fokus der Aufmerksamkeit
Buffett stockt Alphabet-Aktien auf: Massive Umschichtungen im Berkshire-Portfolio in Q3 2025
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu VeriSign Inc.
|
13.11.26
|VeriSign Aktie News: VeriSign am Freitagabend gesucht (finanzen.ch)
|
13.11.26
|VeriSign Aktie News: VeriSign am Nachmittag höher (finanzen.ch)
|
13.11.26
|NASDAQ Composite Index-Papier VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VeriSign-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
06.11.26
|NASDAQ Composite Index-Wert VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VeriSign-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
30.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel VeriSign-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VeriSign-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
23.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert VeriSign-Aktie: So viel hätte eine Investition in VeriSign von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Ausblick: VeriSign präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
16.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VeriSign-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu VeriSign Inc.
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich wenig bewegt -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.