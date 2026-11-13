VeriSign Aktie News: VeriSign am Nachmittag höher

Um 16:28 Uhr ging es für das VeriSign-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 314,04 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 24'911 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die VeriSign-Aktie bei 315,97 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 314,39 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten VeriSign-Aktien beläuft sich auf 8'343 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 05.11.2026 auf bis zu 324,01 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die VeriSign-Aktie mit einem Kursplus von 3,17 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.02.2026 bei 209,16 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die VeriSign-Aktie derzeit noch 33,40 Prozent Luft nach unten.

VeriSign-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,31 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,23 USD aus. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte VeriSign am 22.10.2026. VeriSign hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,35 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,27 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,70 Prozent auf 443.00 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 419.10 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2027 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass VeriSign im Jahr 2026 9,73 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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