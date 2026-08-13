VeriSign Aktie 847364 / US92343E1029
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13.08.2026 16:29:00
VeriSign Aktie News: VeriSign am Nachmittag in Grün
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von VeriSign. Das Papier von VeriSign legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,3 Prozent auf 286,72 USD.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von VeriSign zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,3 Prozent auf 286,72 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'841 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die VeriSign-Aktie bei 287,42 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 285,73 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16'910 VeriSign-Aktien.
Am 23.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 312,05 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der VeriSign-Aktie. Am 07.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 209,16 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der VeriSign-Aktie 27,05 Prozent sinken.
VeriSign-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,31 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,83 USD belaufen. VeriSign gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,21 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 434.60 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte VeriSign 409.90 Mio. USD umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass VeriSign ein EPS in Höhe von 9,79 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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