Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’475 0.2%  SPI 20’413 0.2%  Dow 53’840 0.1%  DAX 26’300 -0.1%  Euro 0.9387 0.1%  EStoxx50 6’545 0.2%  Gold 4’323 -0.7%  Bitcoin 51’459 -0.2%  Dollar 0.8134 -0.1%  Öl 87.3 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So bewegen sich Franken, Euro und Dollar vor dem Wochenende
mobilezone-Aktie: Mehr Umsatz im ersten Halbjahr - COO verlässt Unternehmen
Goldpreis: Anleger nehmen vor dem Wochenende Gewinne mit
Grosse Käufer treiben Hoffnung: Ethereum vor möglicher Bodenbildung
Feste vs. flexible Gewichtung: Multi-Asset-ETFs im Vergleich
Suche...
Plus500 Depot

VeriSign Aktie 847364 / US92343E1029

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.08.2026 16:29:00

VeriSign Aktie News: VeriSign am Nachmittag in Grün

VeriSign Aktie News: VeriSign am Nachmittag in Grün

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von VeriSign. Das Papier von VeriSign legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,3 Prozent auf 286,72 USD.

VeriSign
228.58 CHF -0.82%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von VeriSign zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,3 Prozent auf 286,72 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'841 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die VeriSign-Aktie bei 287,42 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 285,73 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16'910 VeriSign-Aktien.

Am 23.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 312,05 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der VeriSign-Aktie. Am 07.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 209,16 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der VeriSign-Aktie 27,05 Prozent sinken.

VeriSign-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,31 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,83 USD belaufen. VeriSign gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,21 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 434.60 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte VeriSign 409.90 Mio. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass VeriSign ein EPS in Höhe von 9,79 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur VeriSign-Aktie

Berkshire-Depot nach Ende der Buffett-Ära im Wandel: Alphabet-Aktie im Fokus der Aufmerksamkeit

Buffett stockt Alphabet-Aktien auf: Massive Umschichtungen im Berkshire-Portfolio in Q3 2025

Berkshire Hathaway im Q2 2025: So investierte Warren Buffett - neue Aktien im Depot


Bildquelle: Brian A. Jackson / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

Weiterlesen!

Nachrichten zu VeriSign Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu VeriSign Inc.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

13.08.26 Logo WHS Palantir wächst um 93 % – beginnt jetzt die nächste Rallye?
13.08.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Tecan Group AG
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
13.08.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Versicherer – Ein Sektor in Rekordlaune/Energie – Zwei Welten unter Strom
13.08.26 Marktüberblick: Bilanzsaison im Fokus
13.08.26 Der Kakaopreis ist nicht alles: süsses Geschäft, harte Realität
13.08.26 SMI legt Rückwärtsgang ein
11.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Belimo, SGS
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’080.18 19.79 SEBWZU
Short 15’398.95 13.70 SPNB2U
Short 15’951.80 8.97 SHVBSU
SMI-Kurs: 14’475.13 13.08.2026 17:31:47
Long 13’906.93 19.93 SXBF7U
Long 13’596.71 13.96 S0BF1U
Long 13’016.48 8.97 SU3B7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Aktien New York Schluss: Unternehmensausblicke hieven Tech-Sektor höher
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verliert am Nachmittag
Aktie fällt zweistellig: Swissquote senkt Jahresziele wegen Krypto-Schwäche
SpaceX-Aktie am Scheideweg: Milliarden an Aktien drohen den Markt zu fluten
Kuros-Aktie im Plus: Erstmals schwarze Zahlen - Jahresziele bestätigt
Komax-Aktie mit Kurssprung: Weniger Umsatz und erneut Verlust - Ausblick stösst auf recht positives Echo
Goldpreis: Ist der stärkste Belastungsfaktor nach den Inflationsdaten überwunden?
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
NVIDIA-Aktie im Fokus: Jensen Huang warnt eindringlich im Ringen um KI-Souveränität
Bitwise-CIO sieht mehrere Anzeichen für Bitcoin-Trendwende

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen mehrheitlich schwächer

Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag überwiegend schwächer. Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen.