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13.03.2026 20:27:13

VeriSign Aktie News: VeriSign präsentiert sich am Freitagabend stärker

VeriSign Aktie News: VeriSign präsentiert sich am Freitagabend stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von VeriSign. Die VeriSign-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 238,26 USD.

VeriSign
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Um 20:26 Uhr sprang die VeriSign-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 238,26 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 22'100 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die VeriSign-Aktie bei 238,26 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 235,98 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 60'123 VeriSign-Aktien umgesetzt.

Am 29.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 310,41 USD. 30,28 Prozent Plus fehlen der VeriSign-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 209,16 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die VeriSign-Aktie derzeit noch 12,21 Prozent Luft nach unten.

VeriSign-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,31 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,24 USD aus. VeriSign gewährte am 05.02.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,23 USD. Im letzten Jahr hatte VeriSign einen Gewinn von 2,00 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat VeriSign in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 425.30 Mio. USD im Vergleich zu 395.40 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Am 23.04.2026 dürfte die Q1 2026-Bilanz von VeriSign veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je VeriSign-Aktie in Höhe von 9,47 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: PopTika / Shutterstock.com

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