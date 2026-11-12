VeriSign Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagabend vermehrt von VeriSign

Um 20:26 Uhr fiel die VeriSign-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 313,69 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 25'393 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die VeriSign-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 311,66 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 316,36 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 47'504 VeriSign-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 324,01 USD. Derzeit notiert die VeriSign-Aktie damit 3,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.02.2026 bei 209,16 USD. Der aktuelle Kurs der VeriSign-Aktie ist somit 33,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

VeriSign-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,31 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,23 USD aus. Am 22.10.2026 hat VeriSign in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,35 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,27 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 419.10 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 443.00 Mio. USD ausgewiesen.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2027 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 9,73 USD je VeriSign-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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