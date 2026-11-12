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12.11.2026 16:29:00

VeriSign Aktie News: VeriSign am Nachmittag nahe Nulllinie

VeriSign Aktie News: VeriSign am Nachmittag nahe Nulllinie

Die Aktie von VeriSign hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die VeriSign-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 314,05 USD.

VeriSign
261.51 CHF -0.26%
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Mit einem Wert von 314,05 USD bewegte sich die VeriSign-Aktie um 16:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 25'335 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die VeriSign-Aktie bei 317,00 USD. Die VeriSign-Aktie gab in der Spitze bis auf 311,66 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 316,36 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12'014 VeriSign-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 324,01 USD erreichte der Titel am 05.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die VeriSign-Aktie derzeit noch 3,17 Prozent Luft nach oben. Bei 209,16 USD erreichte der Anteilsschein am 07.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der VeriSign-Aktie liegt somit 50,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem VeriSign seine Aktionäre 2025 mit 2,31 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,23 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte VeriSign am 22.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,35 USD gegenüber 2,27 USD im Vorjahresquartal. VeriSign hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 443.00 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 419.10 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der VeriSign-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 9,73 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.

Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.

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